В Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: что известно

Взрыв на предприятии. Иллюстративное фото: fonar.tv

В России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

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Есть ли пострадавшие

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", — написал он.

Скриншот сообщения

Взрывы в России

Также стало известно, что в российском Таганроге прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

Напомним, ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске раздались взрывы. Есть информация, что произошло возгорание нефтебазы.