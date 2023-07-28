В Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: что известно
В России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.
Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.
Есть ли пострадавшие
"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", — написал он.
Взрывы в России
Также стало известно, что в российском Таганроге прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.
Напомним, ночью 28 июля во временно оккупированном Шахтерске раздались взрывы. Есть информация, что произошло возгорание нефтебазы.