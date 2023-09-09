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У Румунії знайшли уламки ще одного російського дрона: реакція президента

9 вересня 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Румунії знайшли уламки ще одного російського дрона: реакція президента
Президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: European People's Party
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

Про це повідомляє HotNews.ro.

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У повідомленні сказано, що пошукова місія розпочала дослідження після повідомлення від місцевих адміністративних структур про можливе місце розташування дрона за 2,5 км на південь від села.

Глава Румунії Клаус Йоханніс негайно прокоментував подію, наголошуючи, що знаходження частин дрона на кордоні з Україною може свідчити про грубе порушення румунського повітряного простору.

"Такі дії, пов'язані з російськими атаками проти українських портів на Дунаї, абсолютно неприпустимі", — заявив Йоханніс.

Також повідомляється, що під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом він обговорив цей інцидент, отримавши запевнення у непохитній підтримці союзників.

Він зазначив, що посилення американської присутності в Румунії, особливо з додатковими винищувачами F-16, є доказом підтримки з боку НАТО.

"Як я стверджував раніше, Румунія в рамках НАТО має максимальний захист та гарантії безпеки за всю свою історію", — заявив Йоханніс.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки не ясно, чи відносяться знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

Також ми повідомляли, що в недавньому інциденті на території Румунії російський БПЛА зазнав аварії, внаслідок чого місцева рослинність значно постраждала від вогню. Журналісти показали місце падіння російського дрону у Румунії.

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