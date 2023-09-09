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В Румынии нашли обломки еще одного российского дрона: реакция президента

9 сентября 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Румынии нашли обломки еще одного российского дрона: реакция президента
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: European People's Party
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, схожего с моделями, применяемыми российскими военными. Части устройства были найдены возле деревни Плауру в Тульчинском уезде

 Об этом сообщает HotNews.ro.

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В сообщении говорится, что поисковая миссия начала исследование после уведомления от местных административных структур о возможном местоположении дрона в 2,5 км к югу от деревни.

Глава Румынии  Клаус Йоханнис немедленно прокомментировал происшествие, подчеркивая, что нахождение частей дрона на границе с Украиной может свидетельствовать о грубом нарушении румынского воздушного пространства.

"Такие действия, связанные с российскими атаками против украинских портов на Дунае, абсолютно недопустимы", — заявил Йоханнис. 

Также сообщается, что во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он обсудил этот инцидент, получив заверения в непоколебимой поддержке союзников.

При этом он указал, что усиление американского присутствия в Румынии, особенно с дополнительными истребителями F-16, является доказательством поддержки со стороны НАТО.

"Как я утверждал ранее, Румыния в рамках НАТО имеет максимальную защиту и гарантии безопасности за всю свою историю", — заявил Йоханнис.

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока не ясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.

Также мы сообщали, что в недавнем инциденте на территории Румынии российский БпЛА потерпел крушение, вследствие чего местная растительность значительно пострадала от огня. Журналисты показали место падения российского дрона в Румынии.

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