Через сильні снігопади тисячі домогосподарств Румунії без світла

У Румунії критична ситуація з електроенергією: у чому причина
Румунію накрили сильні снігопади. Тисячі домогосподарств країни без електроенергії.
Про це повідомляє румунське видання Digi24.
-
В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження: роз'яснення МВС
-
Сніг та мороз: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше
-
Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям
-
В Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір одного з найвидатніших письменників країни
-
Хто з одеситів може отримати броню від мобілізації: нові правила
-
Франція та Італія нададуть Україні ППО SAMP-T: названі терміни
-
Каталася на водному мотоциклі: в Австралії акула вбила дівчинку-підлітка
-
13-річному сину військового з Одещини у центрі “Незламні” виготовлять протез
-
За "кришування" борделів у Києві: суд арештував заступника керівника міграційної поліції
-
У комп’ютерній грі Hogwarts Legacy може з'явитися українська локалізація
Наслідки негоди
Як зазначає видання, хуртовиною накрило більшу частину Румунії. Найбільше опадів — у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.
Так, найскладніша ситуація наразі у повіті Альба, в Апусенах — гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько чотирьох тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.
Були випадки, коли рятувальникам доводилося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. Втім метеослужба країни попереджає, що найхолодніший період для країни — ще попереду. Так, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.
Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, яка ж ситуація в енергосистемі України.
За інформацією енергетиків, наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.
Як відомо, нещодавно енергетики розповідали, що без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми — декілька місяців. Однак повне відновлення займе рік або ж півтора.