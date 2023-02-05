Через сильні снігопади тисячі домогосподарств Румунії без світла

Країну засипало снігом

Румунію накрили сильні снігопади. Тисячі домогосподарств країни без електроенергії.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Наслідки негоди

Як зазначає видання, хуртовиною накрило більшу частину Румунії. Найбільше опадів — у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Так, найскладніша ситуація наразі у повіті Альба, в Апусенах — гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько чотирьох тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

Були випадки, коли рятувальникам доводилося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. Втім метеослужба країни попереджає, що найхолодніший період для країни — ще попереду. Так, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, яка ж ситуація в енергосистемі України.

За інформацією енергетиків, наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

Як відомо, нещодавно енергетики розповідали, що без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми — декілька місяців. Однак повне відновлення займе рік або ж півтора.