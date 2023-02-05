Из-за сильных снегопадов тысячи домохозяйств Румынии без света

В Румынии критическая ситуация с электроэнергией: в чем причина
Румынию накрыли обильные снегопады. Тысячи домохозяйств страны без электроэнергии.
Об этом сообщает румынское издание Digi24.
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Последствия непогоды
Как отмечает издание, метелью накрыло половину Румынии. Больше всего осадков — в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.
Так, самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах — горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около четырех тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.
Были случаи, когда спасателям приходилось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми. Впрочем, метеослужба страны предупреждает, что самый холодный период для страны — еще впереди. Так, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.
Напомним, ранее в Укрэнерго рассказывали, какая же ситуация в энергосистеме Украины.
По информации энергетиков, имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.
Как известно, недавно энергетики рассказывали, что без новых обстрелов минимально необходимый срок возобновления энергосистемы несколько месяцев. Однако полное восстановление займет год или полтора.