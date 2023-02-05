Из-за сильных снегопадов тысячи домохозяйств Румынии без света

Страну засыпало снегом

Румынию накрыли обильные снегопады. Тысячи домохозяйств страны без электроэнергии.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Последствия непогоды

Как отмечает издание, метелью накрыло половину Румынии. Больше всего осадков — в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.

Так, самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах — горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около четырех тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

Были случаи, когда спасателям приходилось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми. Впрочем, метеослужба страны предупреждает, что самый холодный период для страны — еще впереди. Так, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказывали, какая же ситуация в энергосистеме Украины.

По информации энергетиков, имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.

Как известно, недавно энергетики рассказывали, что без новых обстрелов минимально необходимый срок возобновления энергосистемы несколько месяцев. Однако полное восстановление займет год или полтора.