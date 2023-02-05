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В Румынии критическая ситуация с электроэнергией: в чем причина

5 февраля 2023 13:12
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Из-за сильных снегопадов тысячи домохозяйств Румынии без света
Страну засыпало снегом
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Румынию накрыли обильные снегопады. Тысячи домохозяйств страны без электроэнергии.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

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Как отмечает издание, метелью накрыло половину Румынии. Больше всего осадков — в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.

Так, самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах — горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около четырех тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

Были случаи, когда спасателям приходилось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми. Впрочем, метеослужба страны предупреждает, что самый холодный период для страны — еще впереди. Так, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказывали, какая же ситуация в энергосистеме Украины.

По информации энергетиков, имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.

Как известно, недавно энергетики рассказывали, что без новых обстрелов минимально необходимый срок возобновления энергосистемы несколько месяцев. Однако полное восстановление займет год или полтора.

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