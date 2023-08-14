У Румунії біля курорту вибухнула міна

Поліція на місці вибуху міни у Румунії. Фото: скриншот

У понеділок, 14 серпня рано-вранці біля узбережжя румунського курорту Костінешті сталася надзвичайна подія. Морська міна вибухнула біля пірса.

Про це свідчать дані Digi24.

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За попередньою інформацією, значних пошкоджень не виявлено, але у морських глибинах можлива наявність ще однієї міни.

Згідно з наданими даними, цей несподіваний інцидент стався на відстані приблизно 300 метрів від місця, де відпочивали численні туристи. Один із відпочивальників, чоловік, заявив про проблеми зі слухом після інциденту, але відмовився від госпіталізації.

Також видання повідомляє, що зараз румунські військово-морські війська мобілізують фахівців-водолазів для перевірки району навколо місця події на наявність інших мін. Ці фахівці працюватимуть спільно з місцевою береговою службою безпеки для забезпечення безпеки у цій зоні.

"Ми злякалися, побачили сизий дим, з таким ніколи не стикалися. не звик. Вибух був потужним. Земля тремтіла. Усі були вражені. Вони всі прийшли сюди. Деякі були налякані. До цього ніхто не звик. Було кинуто каміння, викинуто багато води, що вона вибухнула прямо біля берега", — сказав керівник рятувальників.

V Rumunsku explodovala na břehu letoviska #Costinesti námořní mina.🇷🇴💣



Zasáhla molo před hotelem Forum. Na místo byli vysláni vojenští potápěči. Existuje podezření, že se v oblasti nachází více min.🤯https://t.co/DA9qgLc5rH pic.twitter.com/IFBwGsKlwh — Lukáš Eršil (@lukasersil) August 14, 2023

Місце, де вибухнула міна. Фото: Pierre Davide Borrelli

Нагадаємо, що перед відкриттям пляжів в Одесі необхідно мати докладні дані про акваторію, провести обстеження та вжити заходів щодо усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.