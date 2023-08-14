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В Румынии возле курорта взорвалась мина

14 августа 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Румынии возле курорта взорвалась мина
Полиция на месте взрыва мины в Румынии. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 14 августа рано утром у побережья румынского курорта Костинешти произошло чрезвычайное происшествие. Морская мина взорвалась у пирса. 

Об этом свидетельствуют данные Digi24.

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По предварительной информации, значительных повреждений не обнаружено, но в морских глубинах возможно наличие еще одной мины.

Согласно предоставленным данным, этот неожиданный инцидент произошел на расстоянии приблизительно 300 метров от места, где отдыхали многочисленные туристы. Один из отдыхающих, мужчина, заявил о проблемах со слухом после инцидента, но отказался от госпитализации.

Также издание информирует, что сейчас румынские военно-морские войска мобилизуют специалистов-водолазов для проверки района вокруг места происшествия на наличие других мин. Эти специалисты будут работать совместно с местной береговой службой безопасности для обеспечения безопасности в данной зоне.

"Мы испугались, увидели сизый дым, с таким никогда не сталкивались. Я думал, бутылка в отеле взорвалась. Мы не предполагали, что это будет так. Земля тряслась. Все были поражены. Они все пришли сюда. Некоторые были напуганы. К этому никто не привык. Взрыв был мощным. Были брошены камни, выброшено много воды, что она взорвалась прямо у берега", — сказал руководитель спасателей.

Мина
Место, где взорвалась мина. Фото: Pierre Davide Borrelli

Напомним, что перед открытием пляжей в Одессе необходимо иметь подробные данные об акватории, провести обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

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