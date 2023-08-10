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У Росії заявили, що збили БпЛА, якими ЗСУ нібито намагалися атакувати Москву

10 серпня 2023 07:32
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У Росії заявили, що збили БпЛА, якими ЗСУ нібито намагалися атакувати Москву
Безпілотник у небі. Фото: Укроборонпром
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що російська ППО збили дрони, якими ЗСУ нібито атакували Москву. Окрім того, Україну звинуватили в обстрілах Криму.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. 

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Вигадки Росії про атаку ЗСУ

Мер Москви Сергій Собянін зухвало заявив, що у ніч проти 10 серпня близько четвертої години ранку російська ППО нібито збила два ударні БпЛА, які летіли у бік міста.

Він заявив, що один "летів" у напрямку Калузької області, а  інший у районі ЦКАД.

скріншот

Нагадаємо, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

Також  4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель пішов на дно. 

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