В России заявили, что сбили БпЛА, которыми ВСУ якобы пытались атаковать Москву
В России заявили, что российская ПВО сбили дроны, которыми ВСУ якобы атаковали Москву. Кроме того, Украину обвинили в обстрелах Крыма.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Выдумки России об атаке ВСУ
Мэр Москвы Сергей Собянин дерзко заявил, что в ночь на 10 августа около четырех часов утра российская ПВО якобы сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города.
Он заявил, что один "улетел" в направлении Калужской области, а другой в районе ЦКАД.
Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.
Также 4 августа в Новороссийске прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль пошел ко дну.