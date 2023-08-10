В России заявили, что сбили БпЛА, которыми ВСУ якобы пытались атаковать Москву

Беспилотник в небе. Фото: Укроборонпром

В России заявили, что российская ПВО сбили дроны, которыми ВСУ якобы атаковали Москву. Кроме того, Украину обвинили в обстрелах Крыма.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Выдумки России об атаке ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин дерзко заявил, что в ночь на 10 августа около четырех часов утра российская ПВО якобы сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города.

Он заявил, что один "улетел" в направлении Калужской области, а другой в районе ЦКАД.

Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

Также 4 августа в Новороссийске прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль пошел ко дну.