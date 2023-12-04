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У Росії впав вертоліт Мі-2

4 грудня 2023 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії впав вертоліт Мі-2
Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Ставропіллі 4 грудня впав вертоліт Мі-2. Попередньо причиною аварії могла стати відмова двигуна.

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. 

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Падіння літака в Росії

У Росії заявили, що вертоліт Мі-2 "екстренно сів на Ставропілля через ймовірну відмову двигуна". За словами Володимирова, інцидент стався сьогодні близько 10 години ранку — гелікоптер здійснив жорстку посадку на території Георгіївського округу в полі.

  • Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
  • Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
  • Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
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Як відомо, літак належить комерційній компанії і він здійснював обліт нафтопроводу, проте щось пішло не так.

"У гелікоптері перебували двоє людей, попередньо відомо, що вони не постраждали. Згідно з попередніми даними, причиною того, що сталося, могла стати відмова одного з двигунів", — заявив російський губернатор. 

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.

Додамо, що увечері 3 грудня в Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів. Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить до десяти найбільших підприємств Європи.

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