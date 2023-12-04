У Росії впав вертоліт Мі-2
У російському Ставропіллі 4 грудня впав вертоліт Мі-2. Попередньо причиною аварії могла стати відмова двигуна.
Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.
Падіння літака в Росії
У Росії заявили, що вертоліт Мі-2 "екстренно сів на Ставропілля через ймовірну відмову двигуна". За словами Володимирова, інцидент стався сьогодні близько 10 години ранку — гелікоптер здійснив жорстку посадку на території Георгіївського округу в полі.
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Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
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Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
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Падіння літака в Росії. Фото: росЗМІ
Як відомо, літак належить комерційній компанії і він здійснював обліт нафтопроводу, проте щось пішло не так.
"У гелікоптері перебували двоє людей, попередньо відомо, що вони не постраждали. Згідно з попередніми даними, причиною того, що сталося, могла стати відмова одного з двигунів", — заявив російський губернатор.
Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух на нафтобазі. Росіяни заявили про атаку безпілотників та звинуватили у всьому ЗСУ.
Додамо, що увечері 3 грудня в Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів. Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить до десяти найбільших підприємств Європи.
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