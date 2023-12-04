В России упал вертолет Ми-2

Падение самолета в России. Фото: росСМИ

В российском Ставрополье 4 декабря упал вертолет Ми-2. Предварительно причиной аварии мог стать отказ двигателя.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Падение самолета в России

В России заявили, что вертолет Ми-2 "экстренно сел на Ставрополье из-за вероятного отказа двигателя". По словам Владимирова, инцидент произошел сегодня около 10 часов утра — вертолет совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа в поле.

Падение самолета в России. Фото: росСМИ

Падение самолета в России. Фото: росСМИ

Падение самолета в России. Фото: росСМИ 1/3 _ 3

Как известно, самолет принадлежит коммерческой компании и он совершал облет нефтепровода, однако что-то пошло не так.

"В вертолете находились два человека, предварительно известно, что они не пострадали. Согласно предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей", — заявил российский губернатор.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Луганске раздался взрыв на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.

Добавим, что вечером 3 декабря в Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей. Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.