В России упал вертолет Ми-2
В российском Ставрополье 4 декабря упал вертолет Ми-2. Предварительно причиной аварии мог стать отказ двигателя.
Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Падение самолета в России
В России заявили, что вертолет Ми-2 "экстренно сел на Ставрополье из-за вероятного отказа двигателя". По словам Владимирова, инцидент произошел сегодня около 10 часов утра — вертолет совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа в поле.
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Падение самолета в России. Фото: росСМИ
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Падение самолета в России. Фото: росСМИ
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Падение самолета в России. Фото: росСМИ
Как известно, самолет принадлежит коммерческой компании и он совершал облет нефтепровода, однако что-то пошло не так.
"В вертолете находились два человека, предварительно известно, что они не пострадали. Согласно предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ одного из двигателей", — заявил российский губернатор.
Напомним, сегодня во временно оккупированном Луганске раздался взрыв на нефтебазе. Россияне заявили об атаке беспилотников и обвинили во всем ВСУ.
Добавим, что вечером 3 декабря в Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей. Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.
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