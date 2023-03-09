У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу
У Свердловській області росії в ефірі телебачення і радіо оголосили про ядерну загрозу та закликали людей пройти в укриття. Своєю чергою місцева влада заявляє, що поява такого повідомлення – "наслідок дій хакерів".
Про це повідомило російське видання e1.ru.
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Подробиці
Сьогодні, 9 березня, по телевізійних каналах у Свердловській області показали попередження зі словами "всі негайно в укриття!"
Жителів регіону закликали використовувати протигази, ватно-марлеві пов'язки та прийняти таблетки з йодом.
Також подібні попередження пролунали і по місцевому радіо.
"На території регіону внаслідок злому серверів радіостанцій та телевізійних каналів була оголошена повітряна тривога в ефірі. Російське Міністерство надзвичайних ситуацій у регіоні повідомляє, що ця інформація є помилковою, не відповідає дійсності", — цитує видання місцеве МНС.
Нагадаємо, 28 лютого у деяких регіонах рф стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. Однак МНС швидко спростувало цю інформацію, заявивши, що це хибна тривога.