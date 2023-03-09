В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе

Россиян с экранов телевидения призвали пройти в укрытие

В Свердловской области россияне в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе и призвали людей пройти в укрытие. В свою очередь местные власти заявляют, что появление такого сообщения — "следствие хакерских действий".

Об этом сообщило российское издание e1.ru.

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Сегодня, 9 марта, по телевизионным каналам в Свердловской области показали предупреждение со словами "все немедленно в укрытие!"

Жителей региона призвали использовать противогазы, ватно-марлевые повязки и принять таблетки с йодом.

Также подобные предупреждения прозвучали и по местному радио.

"На территории региона в результате взлома серверов радиостанций и телевизионных каналов была объявлена воздушная тревога в эфире. Российское Министерство чрезвычайных ситуаций в регионе сообщает, что эта информация ошибочна, не соответствует действительности", — цитирует издание местное МЧС.

Напомним, 28 февраля в некоторых регионах россии произошел сбой в речи радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге. Однако МЧС быстро опровергло эту информацию, заявив, что это ложная тревога.