В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе
В Свердловской области россияне в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе и призвали людей пройти в укрытие. В свою очередь местные власти заявляют, что появление такого сообщения — "следствие хакерских действий".
Об этом сообщило российское издание e1.ru.
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Сегодня, 9 марта, по телевизионным каналам в Свердловской области показали предупреждение со словами "все немедленно в укрытие!"
Жителей региона призвали использовать противогазы, ватно-марлевые повязки и принять таблетки с йодом.
Также подобные предупреждения прозвучали и по местному радио.
"На территории региона в результате взлома серверов радиостанций и телевизионных каналов была объявлена воздушная тревога в эфире. Российское Министерство чрезвычайных ситуаций в регионе сообщает, что эта информация ошибочна, не соответствует действительности", — цитирует издание местное МЧС.
Напомним, 28 февраля в некоторых регионах россии произошел сбой в речи радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге. Однако МЧС быстро опровергло эту информацию, заявив, что это ложная тревога.