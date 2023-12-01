У Росії школярка вчинила самогубство та звинуватила свою вчительку
У Росії 15-річна школярка вчинила самогубство. При цьому вона у своїй смерті звинувачує вчительку історії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Самогубство школярки у Росії
Повідомляється, що в Полярних Зорях, що в Мурманській області (Росія) 15-річна учениця середньої школи наклала на себе руки. У передсмертній записці вона звинуватила у своєму вчинку вчительку історії.
Трагічна подія сталася у її квартирі увечері, 30 листопада. Біля тіла знайшли мобільний телефон, планшет та записку, адресовану викладачеві.
У цьому посланні дівчина висловила прохання до вчителя бути поблажливішою до учнів, вказавши, що через її поведінку у багатьох виникають панічні атаки та стрес.
"Діти бояться, ненавидять і зневажають вас як викладача. Ви доводите дітей до нервових та панічних атак", — написала дівчинка.
Своєю чергою, співробітники Слідчого комітету забрали записку та готуються до допиту вчительки.
Нагадаємо, що у місті Володимир Волинській області на одній із вулиць чоловік здійснив самопідпал. Внаслідок цього він помер на місці.
Крім того, у Києві вночі 19 листопада з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького на лівому березі столиці.
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