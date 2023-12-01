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У Росії школярка вчинила самогубство та звинуватила свою вчительку

1 грудня 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії школярка вчинила самогубство та звинуватила свою вчительку
Дівчина хоче вчинити суїцид. Фото ілюстративне. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії 15-річна школярка вчинила самогубство. При цьому вона у своїй смерті звинувачує вчительку історії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Самогубство школярки у Росії

Повідомляється, що в Полярних Зорях, що в Мурманській області (Росія) 15-річна учениця середньої школи наклала на себе руки. У передсмертній записці вона звинуватила у своєму вчинку вчительку історії.

Трагічна подія сталася у її квартирі увечері, 30 листопада. Біля тіла знайшли мобільний телефон, планшет та записку, адресовану викладачеві.

У цьому посланні дівчина висловила прохання до вчителя бути поблажливішою до учнів, вказавши, що через її поведінку у багатьох виникають панічні атаки та стрес.

"Діти бояться, ненавидять і зневажають вас як викладача. Ви доводите дітей до нервових та панічних атак", — написала дівчинка.

Своєю чергою, співробітники Слідчого комітету забрали записку та готуються до допиту вчительки.

самогубство
Повідомлення про самогубство школярки у Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у місті Володимир Волинській області на одній із вулиць чоловік здійснив самопідпал. Внаслідок цього він помер на місці.

Крім того, у Києві вночі 19 листопада з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького на лівому березі столиці.

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