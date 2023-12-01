В России школьница совершила самоубийство и обвинила свою учительницу

Девушка хочет совершить суицид. Фото иллюстративное. Фото: росСМИ

В России 15-летняя школьница совершила самоубийство. При этом она в своей смерти она винит учительницу истории.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Самоубийство школьницы в России

Сообщается, что в Полярных Зорях в Мурманской области (Россия) 15-летняя ученица средней школы покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в своем поступке учительницу истории.

Трагическое событие произошло в ее квартире вечером, 30 ноября. Возле тела нашли мобильный телефон, планшет и записку, адресованную преподавателю.

В этом послании девушка выразила просьбу к учителю быть более снисходительной к ученикам, указав, что из-за ее поведения у многих возникают панические атаки и стресс.

"Дети боятся, ненавидят и презирают вас как преподавателя. Вы доводите детей до нервных и панических атак", — написала девочка.

В свою очередь, сотрудники Следственного комитета забрали записку и готовятся к допросу учительницы.

Сообщение о самоубийстве школьницы в России. Фото: скриншот

Напомним, что в городе Владимир Волынской области на одной из улиц мужчина совершил самоподжог. В результате он умер на месте.

Кроме того, в Киеве ночью 19 ноября из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.