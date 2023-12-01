В России школьница совершила самоубийство и обвинила свою учительницу
В России 15-летняя школьница совершила самоубийство. При этом она в своей смерти она винит учительницу истории.
Об этом сообщают российские СМИ.
Самоубийство школьницы в России
Сообщается, что в Полярных Зорях в Мурманской области (Россия) 15-летняя ученица средней школы покончила с собой. В предсмертной записке она обвинила в своем поступке учительницу истории.
Трагическое событие произошло в ее квартире вечером, 30 ноября. Возле тела нашли мобильный телефон, планшет и записку, адресованную преподавателю.
В этом послании девушка выразила просьбу к учителю быть более снисходительной к ученикам, указав, что из-за ее поведения у многих возникают панические атаки и стресс.
"Дети боятся, ненавидят и презирают вас как преподавателя. Вы доводите детей до нервных и панических атак", — написала девочка.
В свою очередь, сотрудники Следственного комитета забрали записку и готовятся к допросу учительницы.
Напомним, что в городе Владимир Волынской области на одной из улиц мужчина совершил самоподжог. В результате он умер на месте.
Кроме того, в Киеве ночью 19 ноября из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.
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