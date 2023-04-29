У Росії школяр наклав на себе руки через прохання матері зробити уроки

Школяр сидить на пожежних сходах на даху будинку. Фото: росЗМІ

У Пензенській області 9-річний хлопчик наклав на себе руки через матір, яка попросила зробити уроки. За попередніми даними, хлопчик не хотів робити уроки після повернення зі школи, що призвело до конфлікту з батьками.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Під час сварки мати хлопчика сказала йому, що уроки мають бути зроблені до її повернення з магазину.

Через деякий час хлопчик відправив своїй матері повідомлення, в якому він повідомив, що його іграшки можуть бути передані його старшому братові. Він також надіслав таке повідомлення своєму братові. Після цього Олег наклав на себе руки, викинувшись з вікна свого будинку.

Наразі слідство відкрило кримінальну справу за статтею "Доведення до самогубства".

Нагадаємо, що 28 січня у селі Чайки Київської області з вікна 15-го поверху випала 10-річна дитина. Тіло загиблого хлопчика лежало на асфальті, люди згуртувалися довкола та шукали батьків. Відомо, що хлопчик навчався у четвертому класі. Поліція почала розслідувати факт трагічної загибелі. На балконі 15-го поверху знайшли куртку та взуття загиблого. Чи це був навмисний суїцид, чи нещасний випадок — невідомо.