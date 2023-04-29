В России школьник покончил с собой из-за просьбы матери сделать уроки

Школьник сидит на пожарной лестнице на крыше дома. Фото: росСМИ

В Пензенской области 9-летний мальчик покончил жизнь самоубийством из-за матери, которая попросила сделать уроки. По предварительным данным, мальчик не хотел делать уроки после возвращения из школы, что привело к конфликту с его родителями.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Ребенок покончил жизнь самоубийством

В ходе ссоры мать мальчика сказала ему, что уроки должны быть сделаны к ее возвращению из магазина.

Некоторое время спустя мальчик отправил своей матери сообщение, в котором он сообщил, что его игрушки могут быть переданы его старшему брату. Он также отправил такое сообщение своему брату. После этого Олег покончил с собой, выбросившись из окна своего дома.

В настоящее время следствие открыло уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Напомним, что 28 января, в селе Чайки Киевской области из окна 15-го этажа выпал 10-летний ребенок. Тело погибшего мальчика лежало на асфальте, люди сплотились вокруг и искали родителей. Известно, что мальчик учился в четвертом классе. Полиция начала расследовать факт трагической гибели. На балконе 15-го этажа нашли куртку и обувь погибшего. Или это был преднамеренный суицид, или несчастный случай - неизвестно.