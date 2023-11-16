У Росії розмістили ще одну стратегічну ядерну ракету

Стратегічна ядерна ракета. Фото: росЗМІ

В Оренбурзькій області встановили ще одну стратегічні ядерну ракету. Вона оснащена гіперзвуковим планерним апаратом "Авангард".

Про це повідомляє Reuters.

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У Міноборони Росії заявили, що встановлена ракета є відповіддю на протиракетну оборону Сполучених Штатів Америки.

Встановлений на об'єкті в Оренбурзькій області "Авангард" може нести міжконтинентальну балістичну ракету і рухатися зі швидкістю, що в 27 разів перевищує швидкість звуку, маневруючи до своєї цілі.

Такі ракети важче перехоплювати системами ПРО. Росія вважає їх основними для збереження ядерного статусу взаємного гарантованого знищення.

Вперше РФ встановила ракету, оснащену "Авангардом", у 2019 році на тому ж самому об'єкті в Оренбурзькій області.

Нагадаємо, у Росії відбулись невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава". Вони є носіями ядерних боєголовок.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах порахували ймовірну кількість жертв у разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Рахунок іде на сотні тисяч убитих і поранених.