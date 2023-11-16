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В России разместили еще одну стратегическую ядерную ракету

16 ноября 2023 08:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России разместили еще одну стратегическую ядерную ракету
Стратегическая ядерная ракета. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Оренбургской области установили еще одну стратегическую ядерную ракету. Она оснащена гиперзвуковым планерным аппаратом "Авангард".

Об этом сообщает Reuters.

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В Минобороны России заявили, что установленная ракета является ответом на противоракетную оборону Соединенных Штатов Америки.

Установленный на объекте в Оренбургской области "Авангард" может нести межконтинентальную баллистическую ракету и двигаться со скоростью, что в 27 раз превышает скорость звука, маневрируя к своей цели.

Такие ракеты труднее перехватывать системами ПРО. Россия считает их основными для сохранения ядерного статуса взаимного гарантированного уничтожения.

Впервые РФ установила ракету, оснащенную "Авангардом", в 2019 году на том же объекте в Оренбургской области.

Напомним, в России прошли неудачные испытания баллистических ракет "Ярс" и "Булава". Они являются носителями ядерных боеголовок.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах сочли вероятное количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу. Счет идет на сотни тысяч убитых и раненых.

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