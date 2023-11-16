В России разместили еще одну стратегическую ядерную ракету
В Оренбургской области установили еще одну стратегическую ядерную ракету. Она оснащена гиперзвуковым планерным аппаратом "Авангард".
Об этом сообщает Reuters.
Стратегическая ядерная ракета в РФ
В Минобороны России заявили, что установленная ракета является ответом на противоракетную оборону Соединенных Штатов Америки.
Установленный на объекте в Оренбургской области "Авангард" может нести межконтинентальную баллистическую ракету и двигаться со скоростью, что в 27 раз превышает скорость звука, маневрируя к своей цели.
Такие ракеты труднее перехватывать системами ПРО. Россия считает их основными для сохранения ядерного статуса взаимного гарантированного уничтожения.
Впервые РФ установила ракету, оснащенную "Авангардом", в 2019 году на том же объекте в Оренбургской области.
Напомним, в России прошли неудачные испытания баллистических ракет "Ярс" и "Булава". Они являются носителями ядерных боеголовок.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах сочли вероятное количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу. Счет идет на сотни тысяч убитых и раненых.
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