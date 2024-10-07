В Росії засудили українку Ірину Навальну, яка начебто готувала теракт у Маріуполі

Засідання суду в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 26-річну Ірину Навальну засудили до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму. Жінку звинуватили в "підготовці теракту у Маріуполі".

Про це повідомили росЗМІ у понеділок, 7 жовтня.

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Російська сторона стверджує, що Навальна нібито планувала здійснити вибух біля адміністративної будівлі в Маріуполі під час "референдуму" про приєднання до Росії так званих "ДНР" та "ЛНР", а також інших окупованих територій.

Російська влада заявляє, що Навальна, яка народилася в Маріуполі, нібито співпрацювала з українськими спецслужбами і отримала від "свого спільника" 25 тисяч гривень для придбання велосипеда, призначеного для "конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

Іван Бондаренко, адвокат Ірини, повідомив, що має намір оскаржити вирок, підкреслюючи абсурдність звинувачень.

Варто зазначити, що російські пропагандистські ЗМІ вперше повідомили про затримання Навальної 27 вересня 2022 року, стверджуючи, що вона нібито визнала свою провину.

Під час судового розгляду Ірина заявила, що зазнала катувань після затримання.

"Я говорила, що не робила жодних злочинів. Мене посадили на стілець і стали бити по голові, по ногах, били в стегно електрошокером. Обіцяли, що просто так мене вже не відпустять, але якщо я в усьому зізнаюся, то швидше потраплю на обмін з Україною та поїду до мами", — повідомила жінка.

Нагадаємо, у День захисників і захисниць України в Одесі відкрилася виставка, присвячена 86 дням героїчної оборони Маріуполя. Літопис створили самі оборонці та мешканці міста.

Зазначимо, що журналісти Новини.LIVЕ підготували фоторепортаж з виставки пам'яті оборони Маріуполя.