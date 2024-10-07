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В России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе"

7 октября 2024 18:46
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В России осудили украинку Ирину Навальную, которая якобы готовила теракт в Мариуполе
Заседание суда в России. Иллюстративное фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В России в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 26-летнюю Ирину Навальную приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину обвинили в "подготовке теракта в Мариуполе".

Об этом сообщили росСМИ в понедельник, 7 октября.

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Российская сторона утверждает, что Навальная якобы планировала произвести взрыв возле административного здания в Мариуполе во время "референдума" о присоединении к России так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также других оккупированных территорий.

Российские власти заявляют, что родившаяся в Мариуполе Навальная якобы сотрудничала с украинскими спецслужбами и получила от "своего сообщника" 25 тысяч гривен для приобретения велосипеда, предназначенного для "конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

Иван Бондаренко, адвокат Ирины, сообщил, что намерен обжаловать приговор, подчеркивая абсурдность обвинений.

Следует отметить, что российские пропагандистские СМИ впервые сообщили о задержании Навальной 27 сентября 2022 года, утверждая, что она якобы признала свою вину.

Во время судебного разбирательства Ирина заявила, что подверглась пыткам после задержания.

''Я говорила, что не совершала никаких преступлений. Меня посадили на стул и стали бить по голове, по ногам, били в бедро электрошокером. Обещали, что просто так меня уже не отпустят, но если я во всем признаюсь, то скорее попаду на обмен из Украины и поеду к маме", — сообщила женщина.

Напомним, в День защитников и защитниц Украины в Одессе открылась выставка, посвященная 86 дням героической обороны Мариуполя. Летопись создали сами защитники и жители города.

Отметим, что журналисты Новини.LIVЕ подготовили фоторепортаж с выставки памяти обороны Мариуполя.

россия теракт суд украинцы Мариуполь

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