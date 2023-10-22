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У Росії намагалися отруїти тортом військових льотчиків

22 жовтня 2023 23:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії намагалися отруїти тортом військових льотчиків
Торт, яким намагалися отруїти льотчиків. Фото: t.me/bazabazon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії намагалися отруїти льотчиків з Армавірського військового авіаційного училища. Їм запропонували з'їсти торт з отрутою.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Торт з отрутою

За інформацією росЗМІ, торт і ящик з алкоголем доставили на 20-річну річницю випуску з училища. Спочатку було невідомо, хто замовив небезпечний "подарунок", тому торт їсти не стали. Льотчики вирішили спочатку дізнатися, хто ж його приніс. Як виявилось, одразу після доставки кур'єр швидко поїхав з Армавіра і після цього купив квиток на літак. Такі дії викликали підозри. З часом доставщика затримали. Він виявився уродженцем Мелітополя. Чоловік зізнався, що торт був отруєний, так само як і декілька пляшок алкоголю. 

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Торт, яким намагалися отруїти льотчиків. Фото: t.me/bazabazon

За словами джерела росЗМІ, торт і напої кур'єр доставив до ресторану вранці 21 жовтня, коли там ще не було нікого з випускників льотного училища. Воно розповіло, що в аеропорту Ставрополя за запитом армавірських оперативників дійсно затримали уродженця Мелітополя, 32-річного Семенова Є.

"Він намагався вилетіти до Москви денним рейсом. Цікаво, що в розшук його було подано 21 числа за статтею 162 КК РФ "розбій". Однак, це могло бути зроблено тому, що не було жодних доказів його причетності. Після затримання за ним приїхали оперативники з Армавіра", — йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни намагаються знайти кондитерів та інших причетних до диверсії.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. Наразі на війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця. 

Також ми писали, у ніч проти 20 жовтня у Мелітополі партизани підірвали ворожий автомобіль. Попередньо, у ньому перебували окупанти-мародери. 

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