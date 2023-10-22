В России пытались отравить тортом военных летчиков

Торт, которым пытались отравить летчиков. Фото: t.me/bazabazon

В России пытались отравить летчиков из Армавирского военного авиационного училища. Им предложили съесть торт с ядом.

Об этом сообщают росСМИ.

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Торт с ядом

По информации росСМИ, торт и ящик с алкоголем доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Сначала было неизвестно, кто заказал опасный "подарок", поэтому торт есть не стали. Летчики решили сначала узнать, кто же его принес. Как оказалось, сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Такие действия вызвали подозрения. Со временем доставщика задержали. Он оказался уроженцем Мелитополя. Мужчина признался, что торт был отравлен, так же как и несколько бутылок алкоголя.

Торт, которым пытались отравить летчиков. Фото: t.me/bazabazon

По словам источника росСМИ, торт и напитки курьер доставил в ресторан утром 21 октября, когда там еще не было никого из выпускников летного училища. Он рассказал, что в аэропорту Ставрополя по запросу армавирских оперативников действительно задержали уроженца Мелитополя, 32-летнего Семенова Е.

"Он пытался вылететь в Москву дневным рейсом. Интересно, что в розыск он был подан 21 числа по статье 162 УК РФ "разбой". Однако, это могло быть сделано потому, что не было никаких доказательств его причастности. После задержания за ним приехали оперативники из Армавира", — говорится в сообщении.

Сейчас россияне пытаются найти кондитеров и других причастных к диверсии.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно.

Также мы писали, в ночь на 20 октября в Мелитополе партизаны подорвали вражеский автомобиль. Предварительно, в нем находились оккупанты-мародеры.