ДБР знайшло ще частину прихованого в Україні майна Медведчука та Козака

Віктор Медведчук. Фото: Reuters

Державне бюро розслідувань виявило нове приховане від фіскальних органів майно родичів обвинувачуваних у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Суд арештував та передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів нову партію майна підприємства "Бетонбуд".

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер, 26 вересня.

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Суд арештував та передав в управління АРМА нову партію майна "Бетонбуду". За даними ДБР, яке власники підприємства — рідні брати Медведчука та Козака — приховали від фіскальних органів обладнання та нерухоме майно.

Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

"Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн гривень. Слідство триває", — йдеться в повідомленні.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, як повідомили в АРМА, вісім з двадцяти годинників колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука продали на аукціоні. Серед них був і екземпляр зі світлиною телеведучої та його дружини Оксани Марченко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс Генерального прокурора наклав арешти на майно екснардепа Віктора Медведчука в рамках розслідування в трьох кримінальних провадженнях проти нього, однак всі ці документи мають юридичну силу лише на територію України. Тому суд у Хорватії скасував арешт яхти Royal Romance експолітика.