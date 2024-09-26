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У родичів Медведчука та Козака ДБР виявило приховане майно — що знайшли

26 вересня 2024 14:52
Галина Шподарева - редактор
ДБР знайшло ще частину прихованого в Україні майна Медведчука та Козака
Віктор Медведчук. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Державне бюро розслідувань виявило нове приховане від фіскальних органів майно родичів обвинувачуваних у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Суд арештував та передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів нову партію майна підприємства "Бетонбуд".

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер, 26 вересня. 

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Арештовано нову партію "Бетонбуду"

Суд арештував та передав в управління АРМА нову партію майна "Бетонбуду". За даними ДБР, яке власники підприємства — рідні брати Медведчука та Козака — приховали від фіскальних органів обладнання та нерухоме майно.

Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

"Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн гривень. Слідство триває", — йдеться в повідомленні. 

допис ДБР
Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, як повідомили в АРМА, вісім з двадцяти годинників колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука продали на аукціоні. Серед них був і екземпляр зі світлиною телеведучої та його дружини Оксани Марченко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс Генерального прокурора наклав арешти на майно екснардепа Віктора Медведчука в рамках розслідування в трьох кримінальних провадженнях проти нього, однак всі ці документи мають юридичну силу лише на територію України. Тому суд у Хорватії скасував арешт яхти Royal Romance експолітика

Віктор Медведчук Тарас Козак суд ДБР АРМА майно

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