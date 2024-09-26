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У родственников Медведчука и Козака ДБР обнаружило скрытое имущество — что нашли

26 сентября 2024 14:52
Галина Шподарева - редактор
ДБР нашло еще часть скрытого в Украине имущества Медведчука и Козака
Виктор Медведчук. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Государственное бюро расследований обнаружило новое скрытое от фискальных органов имущество родственников обвиняемых в госизмене экснардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Суд арестовал и передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов новую партию имущества предприятия "Бетонстрой"

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в четверг, 26 сентября.

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Суд арестовал и передал в управление АРМА новую партию имущества "Бетонстроя". По данным ДБР, владельцы предприятия — родные братья Медведчука и Козака — скрыли от фискальных органов оборудование и недвижимое имущество.

Правоохранители установили, что на балансе предприятия находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение.

"Общая стоимость выявленного имущества составляет около 16 млн гривен. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

Сообщение ДБР
Сообщение ДБР. Фото: скриншот

Напомним, как сообщили в АРМА, восемь из двадцати часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продали на аукционе. Среди них был и экземпляр с фотографией телеведущей и его жены Оксаны Марченко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора наложил аресты на имущество экснардепа Виктора Медведчука в рамках расследования в трех уголовных производствах против него, однако все эти документы обладают юридической силой только на территорию Украины. Поэтому суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance эксполитика.

Виктор Медведчук Тарас Козак суд ГБР АРМА имущество

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