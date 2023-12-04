У Рівному жінка народила 17 дитину — як проходили пологи
У Рівному в місцевому перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. За словами лікарів, жінка народжувала природнім шляхом, пологи пройшли добре.
Про це повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва у коментарі ZAXID.NET.
Скільки у сім'ї хлопчиків та дівчаток
Вона зазначила, що в жінки народився хлопчик, наразі він почуває себе добре.
Своєю чергою у пресслужбі центру наголосили, що жінка народила хлопчика вчора, 3 грудня.
"У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик", — зазначили у повідомленні.
Деталі щодо вагітності жінки
Вікторія Єнікеєва додала, що новонароджений хлопчик важить 3 кг 960 грам, зріст — 55 см. Мамою дитини є жителька Рівненського району.
Вагітність у жінки проходила успішно. Ця дитина є вже дев'ятою, яку вона народила у Рівненському обласному перинатальному центрі.
Нагадаємо, в Одеській області народилось 208 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 27 листопада по 03 грудня. Хлопчиків — на шість більше.
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