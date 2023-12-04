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У Рівному жінка народила 17 дитину — як проходили пологи

4 грудня 2023 18:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Рівному жінка народила 17 дитину — як проходили пологи
Жінка в пологовому будинку. Ілюстративне фото: Волинські новини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Рівному в місцевому перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. За словами лікарів, жінка народжувала природнім шляхом, пологи пройшли добре. 

Про це повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва у коментарі ZAXID.NET.

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Вона зазначила, що в жінки народився хлопчик, наразі він почуває себе добре. 

Своєю чергою у пресслужбі центру наголосили, що жінка народила хлопчика вчора, 3 грудня.

"У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик", — зазначили у повідомленні.

17 дитина в сім'ї народилася на Рівненщині
Допис Рівненського обласного перинатального центру

Деталі щодо вагітності жінки

Вікторія Єнікеєва додала, що новонароджений хлопчик важить 3 кг 960 грам, зріст — 55 см. Мамою дитини є жителька Рівненського району.

Вагітність у жінки проходила успішно. Ця дитина є вже дев'ятою, яку вона народила у Рівненському обласному перинатальному центрі. 

Нагадаємо, в Одеській області народилось 208 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 27 листопада по 03 грудня. Хлопчиків — на шість більше.

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