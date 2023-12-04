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В Ровно женщина родила 17 ребенка — как проходили роды

4 декабря 2023 18:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ровно женщина родила 17 ребенка — как проходили роды
Женщина в роддоме. Иллюстративное фото: Волынские новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ровно в местном перинатальном центре 44-летняя женщина родила 17-го ребенка. По словам врачей, женщина рожала естественным путем, роды прошли хорошо.

Об этом сообщила главный врач медучреждения Виктория Еникеева в комментарии ZAXID.NET.

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Она отметила, что у женщины родился мальчик, пока он чувствует себя хорошо.

В свою очередь в пресс-службе центра отметили, что женщина родила мальчика вчера, 3 декабря.

"У нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье восьми мальчиков и восьми девочек сейчас родился девятый мальчик", — отметили в сообщении.

17 ребенок в семье родился в Ровенской области
Сообщение Ровенского областного перинатального центра

Детали о беременности женщины

Виктория Еникеева добавила, что новорожденный мальчик весит 3 кг 960 грамм, рост — 55 см. Мамой ребенок является жительница Ровенского района.

Беременность у женщины проходила удачно. Этот ребенок уже девятый, которого она родил в Ровенском областном перинатальном центре.

Напомним, в Одесской области родилось 208 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 27 ноября по 03 декабря. Мальчиков — на шесть больше.

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