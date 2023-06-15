У Рівному невідомі спалили автівку журналіста Влада Ісаєва

У Рівному невідомі спалили авто журналіста Влада Ісаєва. Фото: Влад Ісаєв

У ніч проти 15 червня в Рівному невідомі особи підірвали автомобіль журналіста Влада Ісаєва. Раніше Ісаєв був журналістом газети "Рівне вечірнє", а також редактором сайту "Прес центр". Правоохоронці почали розслідування інциденту.

Про це повідомив Влад Ісаєв на своїй Facebook-сторінці.

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"Я все свідоме життя в журналістиці — критичній журналістиці. Тому єдина версія нічного підпалу мого авто — моя професійна діяльність, якої хтось дуже боїться. І цей "хтось" настільки боязливий, що йому навіть забракло духу висловити мені в очі своє "фе". Тож він тупо підпалив автомобіль", — написав Ісаєв.

За словами журналіста, він не розуміє, з якими саме матеріалами може бути повʼязаний підпал. Також Ісаєв відмовився коментувати, поки працює поліція.

У пресслужбі Головного управління поліції в Рівненській області повідомила, що інформація про підпал легкового автомобіля надійшла 15 червня о 3:45.

"Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні поліції.

Через підпал пошкоджена передня частина авто. Поліцейські оглянули місце події, вилучили автомобіль та відправили його на спецмайданчик.

У Рівному невідомі спалили авто журналіста Влада Ісаєва. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.

Додамо, на Львівщині чоловік заживо спалив дружину, яка не могла ходити. Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки і зараз перебуває у лікарні.