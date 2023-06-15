У Рівному невідомі спалили автівку журналіста Влада Ісаєва
У ніч проти 15 червня в Рівному невідомі особи підірвали автомобіль журналіста Влада Ісаєва. Раніше Ісаєв був журналістом газети "Рівне вечірнє", а також редактором сайту "Прес центр". Правоохоронці почали розслідування інциденту.
Про це повідомив Влад Ісаєв на своїй Facebook-сторінці.
Підірвана автівка медійника
"Я все свідоме життя в журналістиці — критичній журналістиці. Тому єдина версія нічного підпалу мого авто — моя професійна діяльність, якої хтось дуже боїться. І цей "хтось" настільки боязливий, що йому навіть забракло духу висловити мені в очі своє "фе". Тож він тупо підпалив автомобіль", — написав Ісаєв.
За словами журналіста, він не розуміє, з якими саме матеріалами може бути повʼязаний підпал. Також Ісаєв відмовився коментувати, поки працює поліція.
У пресслужбі Головного управління поліції в Рівненській області повідомила, що інформація про підпал легкового автомобіля надійшла 15 червня о 3:45.
"Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні поліції.
Через підпал пошкоджена передня частина авто. Поліцейські оглянули місце події, вилучили автомобіль та відправили його на спецмайданчик.
Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.
Додамо, на Львівщині чоловік заживо спалив дружину, яка не могла ходити. Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки і зараз перебуває у лікарні.