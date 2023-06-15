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В Ровно неизвестные сожгли автомобиль журналиста Влада Исаева

15 июня 2023 17:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Ровно неизвестные сожгли автомобиль журналиста Влада Исаева
В Ровно неизвестные сожгли авто журналиста Влада Исаева. Фото: Влад Исаев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 15 июня в Ровно неизвестные взорвали автомобиль журналиста Влада Исаева. Ранее Исаев был журналистом газеты "Ровно вечернее", а также редактором сайта "Пресс центр". Правоохранители начали расследование инцидента. 

Об этом сообщил Влад Исаев на своей Facebook-странице.

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"Я всю сознательную жизнь в журналистике — критической журналистике. Поэтому единственная версия ночного поджога моего авто — моя профессиональная деятельность, которой кто-то очень боится. И этот "кто-то" настолько труслив, что ему даже не хватило духу выразить мне в глаза свое "фе". Так что он тупо поджег автомобиль", написал Исаев.

По словам журналиста, он не понимает, с какими именно материалами может быть связан поджог. Также Исаев отказался комментировать, пока работает полиция.

В пресс-службе Главного управления полиции в Ровенской области сообщила, что информация о поджоге легкового автомобиля поступила 15 июня в 3:45.

"Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

Из-за поджога повреждена передняя часть авто. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли автомобиль и отправили его на спецплощадку.

 

В Ровно неизвестные сожгли авто журналиста Влада Исаева. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.

Добавим, на Львовщине мужчина заживо сжег жену, которая не могла ходить. Во время пожара подозреваемый также получил ожоги и находится в больнице.

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