У Рівненській області трактор підірвався на міні
Сьогодні, 10 травня, на півночі Рівненської області трактор підірвався на міні. Інцидент стався в прикордонній смузі поля на території Дубровицької територіальної громади.
Про це розповів очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Трактор підірвався на міні
Внаслідок інциденту, загинув один чоловік, інший — отримав поранення. Коваль розповів, що вони проігнорували табличку маркувального знаку та огородження про замінування території. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.
"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Йдеться, перш за все, про ваше життя і безпеку!" — наголосив Коваль.
Нагадаємо, у Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори. Внаслідок інциденту травмувався один чоловік.
Також ми писали, що у суботу, 6 травня, в Харківській області тракторист підірвався на ворожій міні. Харківська окружна прокуратура розпочала розслідування.
Додамо, 5 травня у Бериславському районі Херсонської області тракторист підірвався на міні. Чоловік поранений і його терміново доправили до лікарні.