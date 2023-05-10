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У Рівненській області трактор підірвався на міні

10 травня 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області трактор підірвався на міні
Трактор, який підірвався на міні. Фото: t.me/vitalykoval8
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 травня, на півночі Рівненської області трактор підірвався на міні. Інцидент стався в прикордонній смузі поля на території Дубровицької територіальної громади.

Про це розповів очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль

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Трактор підірвався на міні

Внаслідок інциденту, загинув один чоловік, інший — отримав поранення. Коваль розповів, що вони проігнорували табличку маркувального знаку та огородження про замінування території. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.

"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Йдеться, перш за все, про ваше життя і безпеку!" — наголосив Коваль.

Трактор подорвался на мине
Трактор у полі, який підірвався на міні. Фото: t.me/vitalykoval8

Нагадаємо, у Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори. Внаслідок інциденту травмувався один чоловік.

Також ми писали, що у суботу, 6 травня, в Харківській області тракторист підірвався на ворожій міні. Харківська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Додамо, 5 травня у Бериславському районі Херсонської області тракторист підірвався на міні. Чоловік поранений і його терміново доправили до лікарні.

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