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В Ровенской области трактор подорвался на мине

10 мая 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ровенской области трактор подорвался на мине
Трактор, который подорвался на мине. Фото: t.me/vitalykoval8
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 мая, на севере Ровенской области трактор подорвался на мине. Инцидент произошел в пограничной полосе поля на территории Дубровицкой территориальной громады.

Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Трактор подорвался на мине

В результате инцидента погиб один человек, другой — получил ранения. Коваль рассказал, что они проигнорировали табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории. В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В который раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности!" — подчеркнул Коваль.

Трактор взорвался на мине
Трактор в поле, который подорвался на мине. Фото: t.me/vitalykoval8

Напомним, в Николаевской области на российских взрывных устройствах подорвались два трактора. В результате инцидента травмировался один человек.

Также мы писали, что в субботу, 6 мая, в Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине. Харьковская окружная прокуратура начала расследование.

Добавим, 5 мая в Бериславском районе Херсонской области тракторист подорвался на мине. Мужчина ранен и его срочно доставили в больницу.

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