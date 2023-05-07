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У РФ заявили про українську спробу диверсії на аеродром в Іванівській області

7 травня 2023 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ заявили про українську спробу диверсії на аеродром в Іванівській області
Літак на російському аеродромі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії заявили, що ФСБ та МВС нібито запобігли спробі диверсії, яку планувала розвідка України. Вона повинна була відбутися на аеродромі в Іванівській області.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Росії кажуть, що об'єктом "української диверсії" були літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50. 

Представники ФСБ розповіли, що на території РФ було виявлено диверсійну групу, координацію і керівництво якою здійснювали співробітники спецслужб України. Вони стверджують, що планувалося доставити саморобні вибухові пристрої з Чернігівської області легкомоторним літаком. 

"Унаслідок організованого контролю за польотом пілот, а також члени ДРГ, завербовані ГУР МО України, затримані після посадки в Тульській області в момент передачі засобів ураження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ГУР МО спростувало заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів" у Криму. Цей фейк сигналізує про те, що Росія боїться українських спецслужб.

Також ми писали, що Федеральна служба безпеки затримала у Севастополя громадянина Росії. У ФСБ заявили, нібито ця людина готувала терористичний акт у військово-морському госпіталі Севастополя.

Додамо, ФСБ проводить масові перевірки МВС Росії, Росгвардію планують кардинально реформувати. Ці дії імовірно є частиною плану з консолідації контролю над силовиками в одних кремлівських руках.

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