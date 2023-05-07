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В РФ заявили об украинской попытке диверсии на аэродром в Ивановской области

7 мая 2023 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ заявили об украинской попытке диверсии на аэродром в Ивановской области
Самолет на российском аэродроме. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России заявили, что ФСБ и МВД якобы предотвратили попытку диверсии, которую планировала разведка Украины. Она должна была состояться на аэродроме в Ивановской области.

Об этом сообщают росСМИ.

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В России говорят, что объектом "украинской диверсии" были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Представители ФСБ рассказали, что на территории РФ была обнаружена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины. Они утверждают, что планировалось доставить самодельные взрывные устройства из Черниговской области легкомоторным самолетом.

"В результате организованного контроля за полетом пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МО Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", — говорится в сообщении.

Напомним, ГУР МО опровергло заявление ФСБ РФ о "задержании украинских агентов" в Крыму. Этот фейк сигнализирует о том, что Россия опасается украинских спецслужб.

Также мы писали, что Федеральная служба безопасности задержала возле  Севастополя гражданина России. В ФСБ заявили, что якобы этот человек готовил террористический акт в военно-морском госпитале Севастополя.

Добавим, что ФСБ проводит массовые проверки МВД России. Росгвардию планируют кардинально реформировать. Эти действия, вероятно, являются частью плана по консолидации контроля над силовиками в одних кремлевских руках.

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