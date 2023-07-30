У РФ загинуло 8 людей через падіння дерев на табір з людьми

Рятувальники на місці події. Фото: росЗМІ

У Росії під час сильного урагану у лісі впали дерева на табір, де відпочивали люди. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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У РФ дерева впали на табір

Повідомляється, що в одному з регіонів на північному березі Волги — Марій Ел — через сильний ураган почали падати дерева у лісі. Катастрофа сталася на місці відпочинку людей.

Внаслідок цього загинуло 8 осіб, ще 10 госпіталізували.

"За останньою інформацією, внаслідок урагану, що пройшов напередодні, в Марій Ел загинули вісім осіб", — сказав мер міста Йошкар-Ола.

Повідомляється, що до розбору завалів залучили близько 100 рятувальників.

Нагадаємо, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, він стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомили і в області. Пізніше у мережі показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА.

Однак, російські пропагандисти масово проігнорували вибухи у Москві, які лунали 30 липня. Натомість, на російському телебаченні транслювали парад Путіна.