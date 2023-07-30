В РФ погибли 8 человек из-за падения деревьев на лагерь с людьми

Спасатели на месте происшествия. Фото: росСМИ

В России во время сильного урагана в лесу упали деревья на лагерь, где отдыхали люди. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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В РФ деревья упали на лагерь

Сообщается, что в одном из регионов на северном берегу Волги – Марий Эл — из-за сильного урагана начали падать деревья в лесу. Катастрофа случилась на месте отдыха людей.

В результате погибли 8 человек, еще 10 госпитализировали.

"По последней информации, в результате прошедшего накануне урагана в Марий Эл погибли восемь человек", — сказал мэр города Йошкар-Ола.

Сообщается, что в разбор завалов привлекли около 100 спасателей.

Напомним, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, он произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области. Позже в сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БПЛА.

Однако российские пропагандисты массово проигнорировали взрывы в Москве, раздававшиеся 30 июля. На российском телевидении транслировали парад Путина.