У РФ раптово помер засновник компанії, яка виробляла обладнання для спецслужб

Засновник IT-компаній "ІКС Холдинг" Антон Черепенніков. Фото: росЗМІ

В Росії помер засновник IT-компаній "ІКС Холдинг" Антон Черепенніков. Причиною смерті могла стати зупинка серця.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Як працювала група "ІКС Холдинг"

Відомо, що йому було 40 років. Він створив компанію "ІКС Холдинг" у грудні 2018 року. Вона містить у собі біля 30 технологічних компаній, серед них розробники систем оперативно-розшукових заходів (СОРЗ). Це спеціальне обладнання, завдяки якому спецслужби мають змогу прослуховувати телефони та стежити за інтернет-активністю людей, які їм потрібні.

Зазначається, що оператори повинні встановлювати таке обладання, дотримуючись "закону Ярової".

Що таке "закон Ярової"

Це пакет російських законів, який ухвалили у 2016 році, щоб боротися з тероризмом. Через його закони оператори зв’язку та інтернет-компаній зобов'язані берегти записи дзвінків громадян Росії впродовж пів року, інтернет-трафік має зберігатися протягом місяця, а геолокація та інформація щодо з'єднання абонентів має бути в базі три роки.

Чим відомий Черепенніков

За інформацією видання VTimes, Черепенніков у 2021 році допомагав реалізувати закон про заборону Рунету.

Також він був учасником ради директорів "Мегафону" та до 2019 року мав у власності кіберспортивну команду Virtus.pro. Вже 25 лютого 2023 року його та "ІКС Холдинг" було внесено до переліку санкцій США.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.