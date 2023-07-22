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В РФ внезапно скончался основатель компании, производившей оборудование для спецслужб

22 июля 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В РФ внезапно скончался основатель компании, производившей оборудование для спецслужб
Основатель IT-компаний "ИКС Холдинг" Антон Черепенников. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России скончался основатель IT-компаний "ИКС Холдинг" Антон Черепенников. Причиной смерти могла стать остановка сердца.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Как работала группа "ИКС Холдинг"

Известно, что ему было 40 лет. Он создал компанию "ИКС Холдинг" в декабре 2018 года. Она включает в себя около 30 технологических компаний, среди них разработчики систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Это специальное оборудование, благодаря которому спецслужбы могут прослушивать телефоны и следить за интернет-активностью людей, которые им нужны.

Отмечается, что операторы должны устанавливать такое оборудование, соблюдая закон Яровой.

Что такое "закон Яровой"

Это пакет российских законов, который был принят в 2016 году, чтобы бороться с терроризмом. В силу его законов операторы связи и интернет-компаний обязаны хранить записи звонков граждан России в течение полугода, интернет-трафик должен храниться в течение месяца, а геолокация и информация о соединении абонентов должна быть в базе три года.

Чем известен Черепенников

По информации издания VTimes, Черепенников в 2021 году помогал реализовать закон о запрете Рунета.

Также он был участником совета директоров "МегаФона" и до 2019 года имел в собственности киберспортивную команду Virtus.pro. Уже 25 февраля 2023 года он и "ИКС Холдинг" были внесены в перечень санкций США.

Напомним, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения по России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.

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