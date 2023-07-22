В РФ внезапно скончался основатель компании, производившей оборудование для спецслужб
В России скончался основатель IT-компаний "ИКС Холдинг" Антон Черепенников. Причиной смерти могла стать остановка сердца.
Об этом сообщили российские СМИ.
Как работала группа "ИКС Холдинг"
Известно, что ему было 40 лет. Он создал компанию "ИКС Холдинг" в декабре 2018 года. Она включает в себя около 30 технологических компаний, среди них разработчики систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Это специальное оборудование, благодаря которому спецслужбы могут прослушивать телефоны и следить за интернет-активностью людей, которые им нужны.
Отмечается, что операторы должны устанавливать такое оборудование, соблюдая закон Яровой.
Что такое "закон Яровой"
Это пакет российских законов, который был принят в 2016 году, чтобы бороться с терроризмом. В силу его законов операторы связи и интернет-компаний обязаны хранить записи звонков граждан России в течение полугода, интернет-трафик должен храниться в течение месяца, а геолокация и информация о соединении абонентов должна быть в базе три года.
Чем известен Черепенников
По информации издания VTimes, Черепенников в 2021 году помогал реализовать закон о запрете Рунета.
Также он был участником совета директоров "МегаФона" и до 2019 года имел в собственности киберспортивную команду Virtus.pro. Уже 25 февраля 2023 года он и "ИКС Холдинг" были внесены в перечень санкций США.
Напомним, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения по России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.