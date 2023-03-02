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У прикордонній з Україною Брянській області на міні підірвались росгвардійці: подробиці

2 березня 2023 23:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У прикордонній з Україною Брянській області на міні підірвались росгвардійці: подробиці
У Брянській області сьогодні шукали "українську ДРГ"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час "зачистки" території поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії". Вранці у цьому регіоні заявили про проникнення "української ДРГ". 

Про це повідомив депутат Держдуми рф Олександр Хінштейн

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Що відомо

За інформацією Хінштейна, поранення отримали четверо російських силовиків. 

"Четверо "росгвардійців": троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ВМОП отримали легкі осколкові поранення, їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує", — написав депутат

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни повідомили про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Брянської області. 

Володимир путін, побоюючись "українську ДРГ" скасував сьогоднішню робочу поїздку до П'ятигорська.

Раніше на вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф — спланованою операцією проти України.

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