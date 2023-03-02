В пограничной с Украиной Брянской области на мине подорвались росгвардейцы: подробности
Во время "зачистки" территории вблизи села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина "Росгвардии". Утром в этом регионе заявили о проникновении "украинской ДРГ".
Об этом сообщил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.
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Что известно
По информации Хинштейна, ранения получили четверо российских силовиков.
"Четверо "росгвардейцев": трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОНа получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — написал депутат
Напомним, сегодня утром россияне сообщили о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области.
Владимир путин, опасаясь "украинскую ДРГ", отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Пятигорск.
Ранее на вбросы кремля об "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе президента и разведке. В частности, там считают такие действия россии спланированной операцией против Украины.