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У Полтаві пролунав вибух у житловому будинку: що відомо

6 серпня 2023 23:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Полтаві пролунав вибух у житловому будинку: подробиці
Наслідки вибуху у багатоповерхівці. Фото: Суспільне Полтава
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтаві ввечері 6 серпня стався вибух у житловому будинку. Попередньо стався витік газу. 

Про це "Суспільному" повідомив речник рятувальників Полтавської області Віталій Шкаревський.

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Як відомо, це сталося у мікрорайоні міста "Інститут зв'язку".

У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо
Наслідки вибуху у Полтаві. Фото: PVP.POLTAVA

Чи є постраждалі

Речник зазначив, що двох людей було шпиталізовано до медзакладу. Нині на місці вибуху працюють бійці ДСНС та правоохоронці.

У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо
Наслідки вибуху у Полтаві. Фото: PVP.POLTAVA

Небезпека газу

Раніше у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Повідомлялося, про загиблих та поранених, було зруйновано вщент декілька квартир.

Нагадаємо, у столиці 3 серпня сталася пожежа. Стало відомо, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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