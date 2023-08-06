У Полтаві пролунав вибух у житловому будинку: подробиці

Наслідки вибуху у багатоповерхівці. Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві ввечері 6 серпня стався вибух у житловому будинку. Попередньо стався витік газу.

Про це "Суспільному" повідомив речник рятувальників Полтавської області Віталій Шкаревський.

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Як відомо, це сталося у мікрорайоні міста "Інститут зв'язку".

Наслідки вибуху у Полтаві. Фото: PVP.POLTAVA

Чи є постраждалі

Речник зазначив, що двох людей було шпиталізовано до медзакладу. Нині на місці вибуху працюють бійці ДСНС та правоохоронці.

Наслідки вибуху у Полтаві. Фото: PVP.POLTAVA

Небезпека газу

Раніше у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Повідомлялося, про загиблих та поранених, було зруйновано вщент декілька квартир.

Нагадаємо, у столиці 3 серпня сталася пожежа. Стало відомо, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".