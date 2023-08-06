У Полтаві пролунав вибух у житловому будинку: подробиці

У Полтаві пролунав вибух у житловому будинку: що відомо
У Полтаві ввечері 6 серпня стався вибух у житловому будинку. Попередньо стався витік газу.
Про це "Суспільному" повідомив речник рятувальників Полтавської області Віталій Шкаревський.
Як відомо, це сталося у мікрорайоні міста "Інститут зв'язку".
Чи є постраждалі
Речник зазначив, що двох людей було шпиталізовано до медзакладу. Нині на місці вибуху працюють бійці ДСНС та правоохоронці.
Небезпека газу
Раніше у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Повідомлялося, про загиблих та поранених, було зруйновано вщент декілька квартир.
Нагадаємо, у столиці 3 серпня сталася пожежа. Стало відомо, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".