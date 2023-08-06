В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: подробности

Последствия взрыва в многоэтажке. Фото: Общественное Полтава

В Полтаве вечером 6 августа произошел взрыв в жилом доме. Предварительно произошла утечка газа.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель спасателей Полтавской области Виталий Шкаревский.

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Как известно, это случилось в микрорайоне города "Институт связи".

Последствия взрыва в Полтаве. Фото: PVP.POLTAVA

Есть ли пострадавшие

Спикер отметил, что два человека были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время на месте взрыва работают бойцы ГСЧС и правоохранители.

Результаты взрыва в Полтаве. Фото: PVP.POLTAVA

Опасность газа

Ранее в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Сообщалось, о погибших и раненых, были разрушены несколько квартир.

Напомним, в столице 3 августа случился пожар. Стало известно, что горит американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".