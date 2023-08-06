В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: подробности

В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: что известно
В Полтаве вечером 6 августа произошел взрыв в жилом доме. Предварительно произошла утечка газа.
Об этом "Суспільному" сообщил представитель спасателей Полтавской области Виталий Шкаревский.
Как известно, это случилось в микрорайоне города "Институт связи".
Есть ли пострадавшие
Спикер отметил, что два человека были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время на месте взрыва работают бойцы ГСЧС и правоохранители.
Опасность газа
Ранее в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Сообщалось, о погибших и раненых, были разрушены несколько квартир.
Напомним, в столице 3 августа случился пожар. Стало известно, что горит американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".