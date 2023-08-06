Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: что известно arrow

В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: что известно

6 августа 2023 23:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Полтаве раздался взрыв в жилом доме: подробности
Последствия взрыва в многоэтажке. Фото: Общественное Полтава
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Полтаве вечером 6 августа произошел взрыв в жилом доме. Предварительно произошла утечка газа.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель спасателей Полтавской области Виталий Шкаревский.

Читайте также:

Как известно, это случилось в микрорайоне города "Институт связи".

В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно
Последствия взрыва в Полтаве. Фото: PVP.POLTAVA

Есть ли пострадавшие

Спикер отметил, что два человека были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время на месте взрыва работают бойцы ГСЧС и правоохранители.

В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно
Результаты взрыва в Полтаве. Фото: PVP.POLTAVA

Опасность газа

Ранее в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Сообщалось, о погибших и раненых, были разрушены несколько квартир.

Напомним, в столице 3 августа случился пожар. Стало известно, что горит американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз