У Польщі з потяга вкрали 4 ящики зі снарядами, що прямували в Україну, — ЗМІ

Снаряди для українських військових. Фото: google.com

У Польщі грабіжники обікрали потяги з боєприпасами, які прямували в Україну. Інцидент стався на залізничній станції у Венглінці біля Згожельца (Нижня Сілезія).

Про це повідомляє польське видання p.mal.

Читайте також:

Деталі крадіжки

Зазначається, що Служба безпеки залізниці помітила, що у двох вагонах, які прибули до Польщі з Німеччини, зірвано пломби. З'ясувалося, що було викрадено декілька ящиків з боєприпасами.

Як неофіційно повідомляє RMF FM, у викрадених ящиках було 120 25-міліметрових куль.

Поліція знайшла злочинців та вилучила вкрадені ящики зі снарядами. Злодії збиралися відкрити одну зі скринь. На інших ще були печатки. Однак, побачивши, що вони пограбували військових, злочинці злякались та викинули награбоване в озеро.

Поліція затримала трьох осіб, причетних до крадіжки.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції зоопарку.