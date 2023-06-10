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В Польше с поезда украли 4 ящика со снарядами, которые ехали в Украину— СМИ

10 июня 2023 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше с поезда украли 4 ящика со снарядами, которые ехали в Украину— СМИ
Снаряды для украинских военных. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Польше грабители обворовали поезда с боеприпасами, направлявшимися в Украину. Инцидент произошел на железнодорожной станции в Венглинцы возле Згожельца (Нижняя Силезия).

Об этом сообщает польское издание p.mal.

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Говорится, что Служба безопасности железной дороги заметила, что в двух вагонах, прибывших в Польшу из Германии, сорваны пломбы. Выяснилось, что были похищены несколько ящиков с боеприпасами.

Как неофициально сообщает RMF FM, в похищенных ящиках было 120 25-миллиметровых шаров.

Полиция обнаружила преступников и изъяла украденные ящики со снарядами. Воры собирались открыть один из сундуков. На других были печати. Однако увидев, что они ограбили военных, преступники испугались и выбросили награбленное в озеро.

Полиция задержала трех человек, причастных к краже.

Напомним, в Киеве будут судить чиновников, укравших 2 млн. гривен во время реконструкции зоопарка.

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