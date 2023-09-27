У Польщі священники влаштували непристойну вечірку: подробиці скандалу

Свящинник. Ілюстративне фото: google.com

У Польщі обговорюють скандал, до якого причетна католицька церква. У службовому приміщенні священнослужителі в будівлі однієї з єпархій, організували вечірку та запросили на неї працівника інтимних послуг. Проте під час цього йому стало погано, внаслідок чого залучили лікарів та поліцейських.

Про це ще 20 вересня повідомили в Gazeta Wyborcza.

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В церкві підтвердили такий інцидент та не заперечували всі версії події, про які писали журналісти. Деякі причетні були звільнені з роботи у церкві.

Що сталося

Як відомо, вечірка відбулася в одній із будівель, яка належить церкві, а саме у місті Домброва Гурнича. Воно розташовано поблизу Кракова.

"Подія, організована священнослужителями, мала суто сексуальний характер. Її учасники вживали таблетки для потенції", — зазначили у польському виданні.

Зазначається, що працівник інтимних послуг під час події втратив свідомість. Після чого один із священників викликав швидку допомогу. Проте коли лікарі приїхали, то їх не пустили до будинку.

Після цього медики викликали поліцейських. Після їх прибуття чоловіку надали допомогу.

"Невідомо, чи дав він згоду на інтимні стосунки з багатьма людьми, але точно був дорослим", — наголосив один із співрозмовників видання.

Що кажуть у поліції

Наразі поліція розпочала розслідування за цим фактом.

"Ми розслідуємо ненадання допомоги особі, яка опинилася в ситуації, коли є загроза смерті чи шкоди для здоров’я. Це передбачає покарання до 3 років позбавлення волі", — пояснив прокурор, речник окружної прокуратури в Сосновці, яка контролює роботу підрозділу в Домброві-Гурничі, Вальдемар Лубнєвський.

Хто є організатором вечірки

Пізніше ЗМІ оприлюднили інформацію, де начебто з'ясували, хто причетний до цієї вечірки. За інформацією Gazeta Wyborcza, така подія відбулася у квартирі вікарія отця Томаш З. У Сосновці він був керівником видання Niedziela.

Як відомо, це католицький тижневик, який видається по всій території Польщі. Після такого інциденту отця було звільнено з посади. Також Томаша було позбавлено всіх церковних посад.

Сам священник пішов у відпустку ще до того, як поширилася інформація про скандал.

Своєю чергою єпископ Гжегож Кашака попросив парафіян молитися "за присоромлених та засмучених священників".

Реакція суспільства

"Цей лист був би навіть смішним, якби не той факт, що він свідчить про те, що єпископ не хоче або не може зрозуміти, що відбувається в його єпархії", — прокоментував вміст листа єпископа до парафіян публіцист Томаш Терліковський.

Він вважає, що єпископ повинен піти у відставку, а інцидент мають розслідувати.

Нагадаємо, екссвященник, який раніше обіймав посаду настоятеля одного з храмів у Білгород-Дністровському районі в Одеській області, постане перед судом. Його обвинувачують у розбещенні своєї неповнолітньої доньки.