В Польше священники устроили непристойную вечеринку: подробности скандала

Священник. Иллюстративное фото: google.com

В Польше обсуждается скандал, к которому причастна католическая церковь. В служебном помещении в здании одной из епархий священнослужители организовали вечеринку и пригласили на нее работника интимных услуг. Однако во время этого ему стало плохо, в результате чего привлекли врачей и полицейских.

Об этом еще 20 сентября сообщили в Gazeta Wyborcza.

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В церкви подтвердили такой инцидент и не отрицали все версии происшествия, о которых писали журналисты. Некоторые причастные были уволены с работы в церкви.

Что произошло

Как известно, вечеринка состоялась в одном из зданий, принадлежащем церкви, а именно в городе Домброва Гурнича. Он находится вблизи Кракова.

"Событие, организованное священнослужителями, носило сугубо сексуальный характер. Его участники употребляли таблетки для потенции", — отметили в польском издании.

Отмечается, что работник интимных услуг во время происшествия упал в обморок. После чего один из священников вызвал скорую помощь. Однако, когда врачи приехали, их не пустили в дом.

После этого медики вызвали полицейских. После их прибытия мужчине оказали помощь.

"Неизвестно, дал ли он согласие на интимные отношения со многими людьми, но точно был взрослым", — подчеркнул один из собеседников издания.

Что говорят в полиции

Полиция начала расследование по этому факту.

"Мы расследуем неоказание помощи лицу, оказавшемуся в ситуации, когда есть угроза смерти или вреда для здоровья. Это предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы", — объяснил прокурор, представитель окружной прокуратуры в Сосновце, которая контролирует работу подразделения в Домброве-Гурничи, Вальдемар Лубневский.

Кто является организатором вечеринки

Позже СМИ обнародовали информацию, где вроде бы выяснили, кто причастен к этой вечеринке. По информации Gazeta Wyborcza, такое событие произошло в квартире викария отца Томаша З. В Сосновце он был руководителем издания Niedziela.

Как известно, это католический еженедельник, издающийся по всей территории Польши. После такого инцидента отец Томаш был уволен с должности. Также Томаш был лишен всех церковных должностей.

Сам священник ушел в отпуск еще до того, как распространилась информация о скандале.

В свою очередь епископ Гжегож Кашака попросил прихожан молиться "за оскверненных и расстроенных священников".

Реакция общества

"Это письмо было бы даже смешным, если бы не тот факт, что оно свидетельствует о том, что епископ не хочет или не может понять, что происходит в его епархии", — прокомментировал содержимое письма епископа к прихожанам публицист Томаш Терликовский.

Он считает, что епископ должен уйти в отставку, а инцидент должен быть расследован.

Напомним, экссвященник, ранее занимавший должность настоятеля одного из храмов в Белгород-Днестровском районе в Одесской области, предстанет перед судом. Его обвиняют в развращении своей несовершеннолетней дочери.