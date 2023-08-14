Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Польщі росіяни розклеювали агітаційні листівки ПВК "Вагнер" arrow

У Польщі росіяни розклеювали агітаційні листівки ПВК "Вагнер"

14 серпня 2023 13:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі росіяни розклеювали агітаційні листівки ПВК "Вагнер"
Агітаційні листівки розклеєні у Польщі. Фото: Громадське
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Польщі затримали двох росіян, які поширювали та розклеювали пропагандистські листівки ПВК "Вагнер". Їм обом інкримінували шпигунство.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

Читайте також:

Російські пропагандисти у Польщі

"Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох росіян, які поширювали в Кракові та Варшаві пропагандистські матеріали російської приватної військової компанії "Вагнер"", — йдеться у повідомленні. 

Камінський наголосив, що обидва отримали звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували. Більше інформації незабаром.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти вигадали нову схему шпигунства за українцями, які перетинають кордон РФ. Відтак, вони встановлюють на їх телефони різні програми, які дозволяють відстежувати пристрій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз