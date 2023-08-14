У Польщі росіяни розклеювали агітаційні листівки ПВК "Вагнер"

Агітаційні листівки розклеєні у Польщі. Фото: Громадське

У Польщі затримали двох росіян, які поширювали та розклеювали пропагандистські листівки ПВК "Вагнер". Їм обом інкримінували шпигунство.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

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"Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох росіян, які поширювали в Кракові та Варшаві пропагандистські матеріали російської приватної військової компанії "Вагнер"", — йдеться у повідомленні.

Камінський наголосив, що обидва отримали звинувачення у шпигунстві, і їх заарештували. Більше інформації незабаром.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти вигадали нову схему шпигунства за українцями, які перетинають кордон РФ. Відтак, вони встановлюють на їх телефони різні програми, які дозволяють відстежувати пристрій.