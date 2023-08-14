В Польше россияне расклеивали агитационные листовки ЧВК "Вагнер"

Агитационные листовки расклеены в Польше. Фото: Громадське

В Польше задержаны двое россиян, которые распространяли и расклеивали пропагандистские листовки ЧВК "Вагнер". Им обоим инкриминировали шпионаж.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

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"Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух россиян, распространявших в Кракове и Варшаве пропагандистские материалы российской частной военной компании "Вагнер", — говорится в сообщении.

Каминский подчеркнул, что оба получили обвинения в шпионаже и их арестовали. Больше информации в скором времени.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты придумали новую схему шпионажа за украинцами, пересекающими границу РФ. Следовательно, они устанавливают на их телефоны разные приложения, позволяющие отслеживать устройство.