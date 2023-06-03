У Польщі потяг на смерть збив українця

Потяг на вокзалі в Польщі. Фото: google.com

У ніч проти 3 червня у Польщі потяг на смерть збив 17-річного українця. Поліція з'ясовує усі деталі трагедії.

Про це повідомляє Radio RMF 24.

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Деталі

У виданні повідомляється, що 17-річний громадянин України загинув, потрапивши під потяг у Стерковіці поблизу Бжеська. Поліція з’ясовує причини та обставини події, яка сталася в ніч з п’ятниці на суботу.

"Це був потяг Краків — Тарнув. Смертельна подія сталася близько опівночі. Загинув 17-річний громадянин України", — йдеться у повідомленні.

Точні причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, декілька днів тому у метро Києва молода жінка потрапила під потяг та загинула. Внаслідок інциденту у Києві було зачинено три станції метро на "синій" гілці, проте вони швидко відновили роботу.