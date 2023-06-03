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В Польше поезд насмерть сбил украинца

3 июня 2023 18:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше поезд насмерть сбил украинца
Поезд на вокзале в Польше. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 3 июня в Польше поезд насмерть сбил 17-летнего украинца. Полиция устанавливает все детали трагедии.

Об этом сообщает Radio RMF 24.

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Подробности

В издании сообщается, что 17-летний гражданин Украины погиб, попав под поезд в Стерковице вблизи Бжеска. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего в ночь с пятницы на субботу.

"Это был поезд Краков — Тарнул. Смертельное событие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", — говорится в сообщении.

Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, несколько дней назад в метро Киева молодая женщина попала под поезд и погибла. В результате инцидента в Киеве были закрыты три станции метро на "синей" ветке, однако они быстро возобновили работу.

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