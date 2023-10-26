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У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень

26 жовтня 2023 09:06
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У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень
Перевірка на кордоні. Фото: польські ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Польщі оштрафували українця, який намагався завезти в Польщу тисячі доларів, євро та гривень. Чоловік повинен сплатити 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).

Про це повідомили в податковій адміністрації Жешува

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"Під час перевірки легкового автомобіля, який в'їжджав до Польщі через прикордонний перехід Медика співробітники митно-податкової служби виявили незаконне перевезення готівки", — йдеться у повідомленні. 

 Як відомо,  при собі українець мав майже 13 тисяч. євро, 4,5 тис. доларів та 405 тисяч гривень.  Його оштрафували, тому що при перетині кордону він не повідомив про ці кошти у письмовій формі — як передбачає закон. Тепер мандрівник має сплатити штраф у розмірі 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).

Зазначається, що людина, яка перевозить не менше 10 тис. євро (або еквівалент цієї суми в інших валютах) під час в’їзду або виїзду з Європейського Союзу зобов’язаний письмово повідомити про ці кошти співробітникам митної та податкової служби або прикордонної служби.

Нагадаємо, нещодавно в одному з аеропортів Польщі затримали та оштрафували українця. Як з'ясувалося, чоловік збирався летіти до Туреччини, однак відмовився слідувати інструкції від офіцерів під час проходження контролю та був напідпитку. 

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